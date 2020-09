Tactracer, développeur de solutions automatisées RFID pour la gestion des stocks

ⓒ TACTRACER

Tactracer est une petite startup sud-coréenne qui a vu le jour en 2015. Mais ce n’est qu’après des études de marché mondiale et une planification de produits que la société a véritablement commencé ses activités, fin 2016, en déposant deux brevets.





Tactracer se concentre sur les solutions automatisées de gestion des stocks et des magasins conçues pour identifier les produits à l’aide de la technologie RFID ou encore des codes-barres optiques. Cette solution d’identification automatisée des marchandises permet de vérifier rapidement un volume élevé de produits entrant et sortant un par un d’un stock. Mais par rapport aux solutions existantes d’identification automatisée pour inventaire, celles de Tactracer peuvent déterminer la quantité, les types et les emplacements des marchandises stockées dans un entrepôt en moins de 5 minutes.





