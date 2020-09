Le phénomène économique du groupe de k-pop BTS

ⓒ Big Hit Entertainment

Le phénomène k-pop BTS est en train de dominer le palmarès des ventes de single du classement américain du « Billboard Hot 100 » avec son dernier titre « Dynamite ». Les BTS sont aussi le premier chanteur ou groupe sud-coréen à se hisser en tête de ce prestigieux classement.





Mais outre l’aspect culturel de ce succès, cette belle performance a aussi des grosses répercussions économiques. Dans un rapport publié par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Institut de la culture et du tourisme coréen, le succès de BTS au Billboard Hot 100 devrait générer plus de 1 milliard de dollars indirectement et presque 500 millions en valeur ajoutée. Ce qui fait qu’en tout, les répercussions économiques devraient atteindre 1,5 milliard de dollars. Car grâce à leur exploit, les exportations de biens de consommation connexes, tels que les produits cosmétiques, les produits alimentaires et les vêtements « made in Korea » devraient augmenter de 312 millions de dollars, mais aussi créer quelque 8 000 emplois.





Par ailleurs, compte tenu de ses futures tournées, en plus d’attirer plus de touristes étrangers et d’améliorer l’image de la marque Corée du Sud, l’effet économique du succès des BTS au pays de l’oncle Sam va très certainement faire dépasser, et de loin, le chiffre des 1,5 milliard de dollars de recettes.