Concert du chanteur traditionnel Kim Yong-woo

Le chanteur de musique traditionnelle coréenne Kim Yong-woo donnera un concert le 9 octobre 2020 au Yeakdang du Centre national de musique traditionnelle à Séoul. Ce concert est organisé pour fêter les 25 ans de carrière de l'artiste et le 20e anniversaire de la création de son fan-club. L'événement était initialement programmé en mars dernier, mais a été reporté en raison du COVID-19.





Né en 1968 à Yeongdong dans la province de Chungcheong du Nord et diplômé de l'Université nationale des arts de Corée, Kim a fait ses débuts en publiant son premier album intitulé « Jigesori » en 1996.





L'artiste est aussi ouvert à d'autres genres musicaux comme le classique, le jazz ou le rock. Lors du concert, il sera accompagné non seulement de la troupe de chants folkloriques Torimoa et des joueurs de janggu et de haegeum, mais aussi d'un bassiste, d'un guitariste, d'un batteur ou encore d'un pianiste pour interpréter les titres les plus marquants de son quart de siècle de carrière.





Date : le 9 octobre 2020

Lieu : Yeakdang du Centre national de la musique traditionnelle à Séoul