Kandinsky à Yeonamdong

Une exposition consacrée à Vassily Kandinsky est organisé du 1er septembre au 13 novembre au 19.8°Art Museum à Séoul. L'événement s'intitule « Mr. Kandinsky Meets Color Pshychology in Yeonnamdong ».





Né en 1866 à Moscou et mort en 1944 en France, Kandinsky est un peintre et un théoricien de l'art. Considéré comme l'un des grands maîtres de la peinture contemporaine à côté de Picasso et de Matisse, il est le fondateur de l'art abstrait.





Cette exposition a pour particularité de se dérouler sous forme de conférence. Tous les jours, quatre séances sont programmées. Lors de celles-ci, qui durent chacune 1h 30, acteur, musicien, écrivain ou psychologue se transforment en guides-conférenciers pour faire apprécier au public les œuvres et la vie de Kandinsky sous différents angles.





Date : du 1er septembre au 13 novembre

Lieu : 19.8°Art Museum à Séoul