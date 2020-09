Un livre révèle le contenu des missives échangées entre Trump et Kim

ⓒ YONHAP News

Le contenu des lettres échangées entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a été dévoilé dans un nouveau livre signé du journaliste américain Bob Woodward et publié mardi. L’éditeur adjoint du Washington Post serait parvenu à se procurer 27 lettres datées d’entre avril 2018 et août 2019. De nombreux experts soulignent qu’une telle divulgation pourrait constituer un affront diplomatique.





« La publication de lettres confidentielles entre chefs d’Etat est rarissime. En règle générale, de telles missives sont gardées secrètes pendant plus de 30 ans, et celles qui contiennent des informations à caractère sensible ne sont pas dévoilées au grand public. Il reste à voir comment cet ouvrage va influencer les relations diplomatiques entre les pays concernés, ainsi qu’entre les deux Corées et les Etats-Unis », explique Choi Young-il, commentateur politique.





La Corée du Nord n'a pas encore réagi à la publication des lettres de son leader. Certains estiment toutefois que le pays communiste poursuivra dans sa stratégie qui consiste à ignorer Washington.