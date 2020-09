Les enseignes de grande distribution

ⓒ Getty Images Bank

En Corée du Sud, les noms des chaînes de grande distribution implantés sur tout le territoire sont très connus : Emart, Home Plus, Lotte Mart ou encore Nonghyup Hanaro Mart… Ce dernier est d’ailleurs le plus ancien des hypermarchés, puisqu’il a ouvert ses portes en 1970. Mais il est loin d’être le plus grand.





ⓒ YONHAP News

Le détaillant numéro un est Emart. Fondé en 1993 par le groupe Shinsegae, Emart compte près de 160 hypermarchés sur le territoire. En deuxième position, Home Plus, fondé en 1997, avec plus de 140 grands points de vente aux quatre coins du pays. Sur la troisième marche du podium arrive Lotte Mart, du cinquième conglomérat sud-coréen Lotte Corporation. Sa première grande surface a vu le jour en 1998 et on en décompte aujourd’hui plus de 90 et plus d’une centaine dans toute l’Asie.





ⓒ YONHAP News

Le géant français Carrefour a fait son entrée sur le marché sud-coréen en 1996. Malheureusement, l’enseigne a quitté la Corée en 2006. E-land rachètera les magasins pour les revendre plus tard à Home Plus. Carrefour n’a pas su attiser l’amour des consommateurs et fournisseurs sud-coréens. Beaucoup citent le fait qu’il n’a pas su comprendre les caractéristiques de mode de consommations des citoyens.





ⓒ KBS

Justement, parmi celles-ci, il y a la recherche du produit de qualité, mais Carrefour proposait du « low cost » en grande quantité. Ce dernier point aussi était problématique, puisqu’à l’époque, les sud-Coréens préféraient acheter en petite quantité mais plus fréquemment, tout le contraire de ce que proposait la marque française. Idem pour Walmart, le géant américain, qui n’a pas su se faire une place au pays du Matin clair. Il y a cependant d’autres raisons à cette débâcle qu’il ne faut pas négliger.