Les années 80 résonnent encore au pays du Matin clair

Cette semaine, nous allons ressortir les walkmans, enfiler une veste en jean délavée et oser le brushing, puisque notre regard est rivé sur le rétroviseur, en direction des années 80, une époque qui continue de fasciner tant elle a été le théâtre de profondes évolutions sur les plans politique, économique mais aussi culturel. Bien avant que « Gangnam Style » de PSY fasse danser le monde et que « Parasite » de Bong Joon-ho remporte l’Oscar du meilleur film, cette décennie a permis à beaucoup de placer le pays du Matin clair sur la carte grâce aux Jeux olympiques d’été de Séoul en 1988, la première étincelle de l’impressionnant rayonnement qu’allait ensuite connaitre le pays.





Si précédemment la vogue du rétro se focalisait surtout sur les années 90, le grand succès du drama « Reply 1988 », diffusé en 2015 et 2016, a contribué au fort engouement du public pour cette période. Côté mode, on croise souvent dans les rues des jeunes filles avec des t-shirts bigarrés, trop grands, rentrés dans des jeans remontés jusqu’aux oreilles, avec des baskets rouges... eh bien c’est grâce ou plutôt à cause de Lee Hye-ri, qui a accédé au rang d’actrice vedette en y incarnant, avec beaucoup d’humour, Sung Deok-seon.





Les looks vintages refont surface après avoir été mis au goût du jour par des marques tendances. Et cela ne s’arrête pas là. La musique, les jeux vidéo et même les écrivains de cette période semblent séduire les jeunes dans la vingtaine, qui n'ont jamais connu cette décennie, mais aussi les adultes dans la trentaine et la quarantaine qui trouvent réconfortant de s’y replonger avec nostalgie. C’est une époque qui a été marquée par un véritable bond économique et l’explosion de la culture pop, qui allait bientôt servir de base à la « hallyu », la vague culturelle coréenne.