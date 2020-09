Kim Jae-hwan retenu comme animateur pour une nouvelle émission de divertissement

ⓒ YONHAP News

Kim Jae-hwan sera de retour non pas avec une nouvelle chanson, mais avec une nouvelle émission. L’ex-membre du boys band Wanna One vient de confirmer sa participation à une émission de divertissement sur KBS2TV, qui sera diffusée dès le mois prochain.





Le chanteur fera ainsi partie des six membres permanents de cette émission dont le but est de contribuer à l’économie locale durement frappée par le COVID-19. En collaboration avec les agriculteurs ou pêcheurs, les participants formeront deux équipes et entreront en compétition dans le but de promouvoir les spécialités locales.





Parmi les six membres, Kim Jae-hwan est le seul participant issu du milieu de la musique. Le célèbre chef cuisinier Lee Yeon-book en fera partie afin d’inventer de nouvelles recettes valorisant les produits locaux avec quatre humoristes.