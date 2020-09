Lovelyz est un girl group composé de huit membres : Baby Soul, Ji-ae, Ji-soo, Mi-joo, Kei, Jin, Su-jeong et Ye-in. Elles ont débuté le 17 novembre 2014 en publiant leur premier album, « Girls' Invasion », autrement dit « L’invasion des filles ».





Depuis ses débuts, Lovelyz reste fidèle à son univers musical pure et lyrique. Il est même appelé le « girls band spécialisé dans l’amour unilatéral ».





Après un an et quatre mois d'absence, le groupe est de retour avec son septième mini-album « Unforgettable ». Sorti le 1er septembre, il contient six morceaux inoubliables.