Se So Neon donnera un concert en live le 31 octobre

Date : le 31 octobre 2020

Lieu : Cociety à Séoul





Se So Neon montera sur scène pour donner un concert le 31 octobre au théâtre Cociety situé tout près de la fôret de Séoul.





Il s’agit du trio mixte composé de la vocaliste et guitariste Hwang So-yoon, du bassiste Park Hyun-jin et du batteur Yoo-su. Formé en 2016, le groupe a débuté officiellement en 2017 en sortant son premier single « Long rêve ».





A peine un an après ses débuts, Se So Neon a remporté le prix du meilleur espoir et la meilleure chanson rock lors des Korean Music Awards, appelé « KMA ».