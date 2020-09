Un projet Corée du Sud-Cambodge permet de réduire 650 000 tonnes de gaz à effet de serre

ⓒ Getty Images Bank

Le Cambodge a vu ses émissions de gaz à effet de serre diminuer considérablement grâce à la coopération avec la Corée du Sud.





Le Service des forêts de Corée et son homologue cambodgien mènent depuis 2015 un projet pilote de réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD+) dans la province de Kampong Thom, au Cambodge. Résultat : les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de 650 000 tonnes. Un tel volume équivaut à ce qu’émettent 340 000 voitures par an.





La contribution environnementale jusqu’à 2019 a été certifiée le 3 septembre dernier par la norme VCS (Verified Carbon Standard), et il est désormais possible de vendre des quotas d’émission sur le marché carbone volontaire.





Cette initiative, qui comprend la formation des habitants à l’amélioration des sols, a contribué à la promotion de la biodiversité en empêchant l’exploitation forestière illégale et la capture des animaux sauvages.