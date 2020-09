Les sociétés japonaises maintiennent leur culture hiérarchique dans les vidéoconférences

ⓒ Getty Images Bank

La visioconférence, une pratique qui se répand de plus en plus sur fond de coronavirus, suscite le stress des employés japonais. A en croire le quotidien Asahi Shimbun, le logiciel de téléconférence Zoom a récemment ajouté une fonction visant à réorganiser la disposition des participants au gré de l’organisateur dans le but de privilégier l’animateur et les intervenants. Néanmoins, les Japonais sont nombreux à considérer que les entreprises l’utilisent pour accorder des places d’honneur aux travailleurs de haut rang.





En effet, dans le monde professionnel nippon, lors des réunions en ligne, il est désormais devenu courant de quitter la vidéoconférence pour se reconnecter de sorte que son supérieur soit placé devant soi, et de partir à la fin selon l’ordre du grade du poste. Alors que les outils de travail se modernisent, les us et coutumes du monde professionnel ont la vie dure.