Rétrospective de Jean-Michel Basquiat

Le peintre américain Jean-Michel Basquiat est à l'honneur d'une rétrospective au Lotte Museum of Art, à Séoul, du 8 octobre 2020 au 7 février 2021. Intitulé « Jean-Michel Basquiat : Royalty, Heroism and the Streets », cet événement réunit quelque 150 peintures, esquisses et objets réalisés par l’artiste new-yorkais, considéré comme le pionnier du mouvement underground. L'événement sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir la créativité et le goût de la provocation de ce génie qui a influencé nombre d'artistes contemporains.





Né en 1960 à Brooklyn à New York et mort d’une overdose en 1988, Basquiat est particulièrement célèbre pour ses graffitis dans les rues et les métros de la ville. En 2017, il est devenu l'artiste américain le plus cher de l'histoire : un de ses tableaux, sans titre, réalisé en 1982, a été vendu autour de 100 millions d'euros lors d’une vente aux enchères chez Sotheby's à New York.





Date : du 8 octobre 2020 au 7 février 2021

Lieu : Lotte Museum of Art à Séoul