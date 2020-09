Lyum Chamber Orchestra en concert

Le Lyum Chamber Orchestra donnera un concert le 1er octobre au Lotte Concert Hall, à Séoul. Au cours de ce concert placé sous le thème de la danse, la formation offrira un programme combinant musique classique et musique traditionnelle coréenne.





Parmi les œuvres qui seront jouées figurent notamment la Fantaisie de Carmen, op. 25 de Sarasate et le Concerto pour deux violoncelles en sol mineur de Vivaldi. On pourra également entendre des créations de deux jeunes compositrices. Kim Eun-hye présentera deux œuvres originales : « la Danse des animaux » et « la Danse pour orchestre ». Lee Hyeon-ju dévoilera son œuvre intitulée « Nori », qui sera interprétée par l'orchestre de chambre et par le groupe de percussion traditionnelle coréenne Jinmyung.





Fondée en 2016, le Lyum Chamber Orchestra se produit régulièrement en concert et n’hésite pas à aller chercher le public dans des lieux divers, afin de le familiariser avec le large éventail de la musique classique.





Date : le 1er octobre 2020

Lieu : Lotte Concert Hall à Séoul