Joyeux anniveraire, Ludwig

Le Kumho Art Hall Yonsei, à Séoul, propose, du 13 au 15 octobre, trois concerts en hommage à Beethoven dont on célèbre le 250e anniversaire cette année. Intitulés « Happy Birthday Ludwig », ces événements constituent le dernier volet de la série de concerts « Les Années de Beethoven » organisée par le Kumho Art Hall depuis 2017.





Pendant trois jours, une dizaine de musiciens monteront sur scène. Parmi eux, le violoncelliste Yang Sung-won, les pianistes Kim Young-ho, Kim Tae-hyung et Moon Ji-young, la violoniste Christel Lee ou encore le quatuor Abel.





Le 13 octobre seront interprétés, entre autres, les 12 variations de Beethoven sur un thème de l'oratorio Judas Maccabée d’Haendel et le Quintette pour piano et vents de Mozart. Le programme du 14 octobre comprend la Transcription pour piano à quatre mains de la Symphonie n°3 « Eroica » ainsi que les extraits de la Sonate n°21 « Waldstein » et du Trio avec piano n°7 « L'Archiduc » de Beethoven.





Enfin, lors de la dernière soirée, on pourra entendre notamment la Sonate pour violoncelle et piano nº 5 et la Sonate pour piano n° 30 du compositeur.





Date : du 13 au 15 octobre 2020

Lieu : Kumho Art Hall Yonsei à Séoul