Alchera, la reconnaissance faciale à la portée de tous

ⓒ Alchera Inc

Alchera est une jeune startup sud-coréenne spécialisée dans la reconnaissance d’images basée sur une IA. Et même ceux qui ne la connaissent pas ont peut-être déjà utilisé sa technologie grâce à l’application de retouche photo populaire appelée SNOW. Cette application de filtre photo permet en effet de prendre des photos de gens en superposant de drôles autocollants virtuels de lunettes ou d’oreilles de chat sur des visages. Cela est possible car la caméra du téléphone est capable de déterminer la position des yeux, du nez et de la bouche en temps réel.





ⓒ Alchera Inc

La startup ne propose toutefois pas que des produits ou services ludiques. Elle travaille actuellement avec le ministère des Affaires étrangères sur une solution de reconnaissance des visages sur les passeports pour leur renouvellement. Ou encore, elle est en train de tester un système de contrôle automatisé des visages pour les services d’immigration à l’aéroport international d’Incheon.