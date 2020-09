Jeong Eun-kyeong et Bong Joon-ho parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde

ⓒYONHAP News

Deux sud-Coréens ont intégré le classement 2020 des 100 figures les plus influentes au monde, publié mercredi par l’hebdomadaire américain « Time ». La patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), Jeong Eun-kyeong, a été consacrée dans la section des « leaders », tandis que le réalisateur du film multi-oscarisé « Parasite », Bong Joon-ho, est inscrit sur la liste des « artistes ».





Dans le magazine « Time », la présidente de la KDCA a été présentée sous la plume du chef de l’Etat. Selon Moon Jae-in, la Corée du Sud s’est imposée comme un exemple à suivre au regard de la communauté internationale en matière de lutte contre le COVID-19, et c’est Jeong qui était en première ligne pour communiquer en toute sincérité avec la population. Le président a fait l’éloge de son honnêteté, qui devrait inspirer ses semblables en combat contre le nouveau coronavirus dans le monde et l’humanité qui a ouvert l’époque post-COVID-19. Il a utilisé exprès le mot « honnêteté » en faisant allusion à une phrase tirée du roman d’Albert Camus « La Peste » : « la seule façon de lutter contre la peste, c’est l’honnêteté ». Dès le début de la crise épidémique, Jeong s’est fait remarquer par son briefing honnête et clair, ce qui lui a valu la confiance des sud-Coréens et leur coopération spontanée pour diverses mesures sanitaires. C’était donc un facteur décisif qui a permis de juguler la propagation de la pandémie dans le pays.





Avec son dernier long métrage, Bong Joon-ho a raflé quatre Oscars cette année : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleur film international. Il s’agit du premier quadruplé pour un réalisateur sud-coréen. « Parasite » est une comédie noire qui joue sur la confrontation de deux familles, l’une, défavorisée, habitant en demi-sous-sol, et l’autre, aisée, dans une résidence luxueuse. Cela afin de décrire efficacement l’écart entre riches et pauvres, le conflit entre les classes sociales ainsi que la question du respect envers l’être humain. Bong est considéré comme un grand maître qui sait atteindre une haute qualité artistique tout en jouissant d’une grande popularité avec de gros succès commerciaux. En témoignent ses œuvres les plus marquantes : « Memories of Murder » en 2003, « The Host » en 2006 et « Snowpiercer, le Transperceneige » en 2013. C’est à Tilda Swinton, son actrice fétiche d’Hollywood, du « Transperceneige » et d’« Okja », que le magazine a demandé de dresser un portrait du cinéaste sud-coréen. Selon le président de la République, l’imaginaire et la sensibilité dont Bong a fait preuve dans « Parasite » ont insufflé la fierté nationale aux sud-Coréens.





Le magazine « Time » établit son palmarès des 100 personnalités les plus influentes au monde depuis 17 ans. Parmi les noms sud-coréens récemment inscrits dans ces classements, on peut citer le chef de l’Etat Moon Jae-in en 2018, le boys band BTS en 2019, et Lee Hoe-sung, le président du Groupe d’experts intergouvernemental sur le changement climatique (GIED) la même année. Le président Moon espère bien que la sélection de Jeong Eun-kyeong et Bong Joon-ho apporteront du réconfort et du courage aux sud-Coréens qui traversent cette période difficile.