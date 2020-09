Le Parlement a adopté un quatrième additif au budget

ⓒYONHAP News

L’Assemblée nationale a adopté mardi une nouvelle rallonge au budget 2020 pour faire face à la recrudescence du COVID-19. Son montant s’élève à 7 800 milliards de wons, environ 5,6 milliards d’euros.





La moitié de la cagnotte servira à apporter un soutien financier aux petits commerçants-industriels et aux autoentrepreneurs qui ont subi de grandes pertes suite au relèvement du niveau d’alerte sanitaire. Il s’agit de verser une aide de 1 million de wons, soit 700 euros, à ceux qui ont accusé une chute de revenus après le renforcement de la distanciation sociale, parmi les établissements dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou inférieur à 400 millions de wons, soit 300 000 euros. Le montant est revu à la hausse de 50 % pour les secteurs qui ont dû respecter des horaires d’ouverture restreintes, tels que les restaurants. Il sera le double pour ceux qui ont dû fermer complètement leurs portes, comme les cybercafés, les instituts privés de soutien scolaire, et les salles d’études privées. Le dispositif prévoit aussi d’accorder une seconde allocation d’urgence de 500 000 à 1,5 million de wons, soit entre 370 euros et 1 100 euros, aux travailleurs indépendants ou par intérim, victimes d’une grande précarité. En ce qui concerne la dernière pomme de discorde entre les deux camps politiques, un compromis a été trouvé de sorte à limiter les bénéficiaires aux citoyens âgés de 16 à 34 ans et aux plus de 65 ans, en matière de soutien aux frais de télécommunications de 20 000 wons, soit 15 euros. En contrepartie, la vaccination gratuite contre la grippe sera élargie jusqu’aux classes précaires, y compris notamment les bénéficiaires de la pension ou de l’allocation aux handicapés. De même, des appuis financiers spéciaux pour la garde des enfants seront accordés non seulement pour les petits non scolarisés et les écoliers (200 000 wons pour chacun) mais aussi pour les collégiens (150 000 wons). Par ailleurs, une enveloppe de 183,9 milliards de wons, l’équivalent de 135 millions d’euros, a été affectée afin d’assurer l’approvisionnement en vaccins contre le nouveau coronavirus, soit une quantité de doses pour 1,37 million d’habitants.





Dès le lendemain, le gouvernement a entériné le texte lors du conseil des ministres. Au cours de cette réunion, le Premier ministre Chung Sye-kyun a demandé aux ministères compétents de faire tout leur possible pour verser rapidement ce nouveau soutien financier aux bénéficiaires concernés, si possible avant la fête des moissons de Chuseok, qui tombe le 1er octobre. La priorité sera donnée aux petits commerçants-industriels, aux autoentrepreneurs et aux travailleurs précaires.





A l’Assemblée nationale, le quatrième additif au budget a été adopté avec 272 voix pour, une contre, et neuf bulletins blancs. Il revêt une grande signification en ce que la majorité et l’opposition ont su faire preuve d’une gouvernance concertée pour les dossiers directement liés à la vie quotidienne de la population. Cependant, la nouvelle rallonge devrait faire augmenter davantage le montant des dettes et leur part dans le PIB, ce qui risque d’affecter la solidité financière de l’Etat.