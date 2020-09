Les plus beaux aquariums, zoos et jardins botaniques de Corée

ⓒ YONHAP News

Partons cette semaine à la découverte des merveilles de la faune et de la flore du monde entier. Des trésors de la nature que l’on peut admirer sans quitter la Corée du Sud grâce aux nombreux aquariums, zoos et jardins botaniques que recèle le pays. Même si, bien évidemment, les animaux sauvages sont bien plus heureux en liberté dans leur milieu naturel, certains ont pu trouver dans ce type d’établissements un refuge où l’on s’occupe bien d’eux et où ils ne risquent pas d’être victime du braconnage. N’hésitez donc pas à vous émouvoir en regardant un chimpanzé dans les yeux, à lancer des pommes aux éléphants ou à glousser en assistant aux glissades des pingouins. Et si les belles fleurs et les petits papillons colorés ont votre préférence, les nombreux jardins du pays du Matin clair sauront vous en mettre plein les yeux.





ⓒ http://www.everland.com

Parmi les zoos, Everland Zootopia a l’avantage de proposer le « Lost Valley Safari » qui permet aux visiteurs de monter à bord d’un véhicule amphibie convertible se déplaçant de l'eau à la terre pour une promenade au cours de laquelle on peut voir jusqu'à 150 espèces animales différentes se déplacer librement. L’Aquarium du COEX à Séoul est l'un des plus grands du pays. Le « Deep Blue Sea Tunnel », un lieu de tournage très prisé des dramas coréens, est à ne pas manquer. En vous promenant dans ce tunnel transparent, vous aurez l’impression de vivre sous la mer, alors que les requins, les tortues de mer et les poissons multicolores évolueront gracieusement tout autour de vous.





ⓒ YONHAP News

Enfin, le parc botanique de Séoul est la première installation de la capitale à combiner jardin botanique et parc en un seul espace. Cet oasis de paix, où coexistent harmonieusement forêt, jardin, étangs et marais, offre aussi une zone thématique qui abrite une végétation luxuriante symbolisant 12 grandes villes du monde.