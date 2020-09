Pourquoi BTS et Black Pink dévoilent leur single à 13h ?

ⓒ Big Hit Entertainment

En Corée du Sud, la plupart des artistes de k-pop choisissent de publier leur single ou album à 18 heures durant la semaine. Loin d’être un fait au hasard, ce choix est en fait une stratégie adoptée par différents maisons d’édition qui veulent à tout prix dominer les charts.





Il faut savoir que les plateformes de musique en streaming attirent surtout les utilisateurs après le travail ou l’école, à savoir vers 18h.





Pourtant, les Bangtan Boys et Black Pink choisissent de dévoiler leur nouveauté le vendredi à 13 heures, heure coréenne. Ce qui correspond à jeudi minuit selon l’heure de l’Est, un fuseau horaire couvrant la côte est de l’Amérique du Nord.





C’est parce que le Billboard comptabilise les ventes réalisées entre le vendredi et le jeudi suivant afin d’établir son classement hebdomadaire de référence. En plus de BTS et de Black Pink, de nombreux artistes issus de 45 pays publient leur nouveau single le vendredi, dans l’espoir d’intégrer le fameux Billboard Hot 100.