Kim Jong-kook arrive derrière Yoo Jae-suk en matière de reconnaissance publique

De nombreux artistes de la k-pop ne se contentent pas de chanter sur scène. Nombre d’entre eux font le choix de participer à différentes émissions de divertissement pour l’immense joie de leurs fans.





C’est le cas de Kim Jong-kook qui a fait ses débuts en tant que vocaliste du duo masculin Turbo en 1995. Faisant une apparition régulière dans la célèbre émission « Running Man » et la télé-réalité « My Little Old Boy » de la chaîne SBS, il est aujourd’hui très présent dans le paysage audiovisuel sud-coréen.





Selon le classement des célébrités du monde du divertissement pour le mois de septembre, le vocaliste arrive à la 2e place. Afin d’obtenir ce résultat, l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée a analysé du 4 août au 4 septembre les données concernant 50 personnalités du divertissement.





La première place est toujours occupée par Yoo Jae-suk, l’animateur préféré de toute la population sud-coréenne. Il reste sur son trône pour le 7e mois consécutif.