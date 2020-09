Un documentaire consacré à Blackpink sera dévoilé en octobre

Voici une excellente nouvelle pour les BLINK ! Un documentaire dédié au girls band incontournable de la k-pop sortira le 14 octobre sur Netflix.





Intitulé « Light Up the Sky », le film retracera les quatre années passées sans repos depuis les débuts de Blackpink en 2016. Réalisé par Caroline Suh, il suivra également le quotidien des quatre membres Jennie, Jisso, Lisa et Rosé, en les montrant aussi bien en studio que sur scène.





Comme vous le savez déjà, le quartet fait un carton dans le monde entier avec « Ice Cream », sa première collaboration avec Selena Gomez. Sorti le 28 août dernier, son nouveau single a été classé au 13e rang du Billboard Hot 100, soit le classement le plus élevé jamais atteint par un girls band de K-pop.