Park Si-eun intègre un nouveau girls band

Park Si-eun lancera sa carrière musicale en tant que membre d’un girls band.





Baptisé temporairement « High Up Girls », ce groupe sera le premier girls band dirigé par Black Eyed Pilseung. Rappelons que le duo masculin est composé de deux compositeurs stars, Rado et Choi Kyu-sung, qui ont signé plusieurs hits de girls band, comme « Roly-Poly » de T-ara, « Touch My Body » de Sistar, « Bubble Pop » de Hyun-a et « TT » ou « Likey » de Twice, pour ne citer que ceux-là.





Cette nouvelle a accaparé l’attention du public car Park Si-eun n’est autre que la fille aînée de Park Nam-jung, figure emblématique de la musique populaire sud-coréenne des années 80.





Depuis son enfance, on la voyait donc souvent sur le petit écran avec son père. Et elle mène déjà sa carrière d’actrice depuis 2014 et a même remporté le prix du meilleur rôle dans la catégorie des adolescents, aux SBS Drama Awards en 2018.