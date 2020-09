Chine : le retour de 800 000 étudiants à l’étranger risque d’aggraver le chômage

ⓒ Getty Images Bank

Le nombre de jeunes Chinois qui retournent dans leur pays natal après avoir fait leurs études à l’étranger, appelés « Haigui », dépassera les 800 000 cette année, soit une hausse de 70 % par rapport à l'année dernière.





Le marché de l'emploi étant au ralenti sur fond de pandémie du coronavirus et des tensions croissantes entre Washington et Pékin, ces jeunes qualifiés tentent de trouver un travail au sein de leur pays. Pourtant, ils ne sont pas vraiment les bienvenus, car le nombre de nouveaux diplômés de l'enseignement supérieur en Chine a atteint un record cette année, alors que de nombreuses entreprises ont réduit leur niveau d'embauche et que certaines procèdent même à des licenciements.





Le retour de ces jeunes, considérés jusqu’à récemment comme l’espoir de l’économie chinoise, constitue désormais une préoccupation pour toute la société.