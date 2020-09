Une boutique spécialisée dans les masques ouvre à Tokyo

ⓒ Getty Images Bank

Au Japon, le masque de protection, qui fait dorénavant partie de la vie quotidienne, fait évoluer le marché de la mode. D’après le quotidien Nihon Keizai Shimbun, « Mask.com », un magasin spécialisé dans les masques, a ouvert ses portes au début de ce mois-ci dans la station de métro de Tokyo. Le commerce propose plus de 200 sortes de produits aux designs, fonctionnalités et touchers différents, et les clients y font la queue pour trouver un produit qui leur correspond.





D’un autre côté, les boucles d’oreilles à clips qu’on place sur la partie supérieure de l’oreille gagnent en popularité. Car elles ne gênent pas lorsqu’on porte un masque. Dans le grand magasin Takashimaya, situé à Shinjuku, ces accessoires ont vu leurs ventes décupler depuis mai dernier, par rapport aux années précédentes.