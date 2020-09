Cambodge : un rat détecteur de mines récompensé pour ses actes héroïques

ⓒ Getty Images Bank

Un rat africain géant, qui détecte des mines antipersonnel au Cambodge, a décroché la semaine dernière la médaille d’or de l’Association britannique de protection des animaux (PDSA). Celle-ci est accordée aux animaux qui ont rempli des missions de façon courageuse et dévouée.





Ce héros à quatre pattes, nommé Magawa, a trouvé 39 mines et 28 munitions non explosées jusqu’à présent. Il a été formé en Tanzanie pendant neuf mois par Apopo, une ONG belge, sur les techniques de détection par l’odorat et la vibration, avant d’être envoyé au Cambodge. Ces sept dernières années, il y a mené ces opérations de recherche sur une surface de 141 000 m².