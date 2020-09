Rétrospective Bruno Ganz

Une rétrospective des films de l'acteur Bruno Ganz est présentée au Seoul Art Cinema à Séoul du 14 octobre au 1er novembre, et au Cinema Gwangju, à Gwangju dans la province de Jeolla du Sud, du 1er au 9 novembre.





L'acteur suisse Bruno Ganz, décédé l'an dernier à l'âge de 77 ans, est connu notamment pour son rôle de l'ange Damiel dans « Les Ailes du désir » de Wim Wenders, sorti en 1987.





Cette rétrospective propose une sélection de 14 films qui ont marqué la carrière de l'acteur de renommée internationale. Parmi les œuvres présentées se trouvent « Les Ailes du désir » et « L’Ami américain » de Wim Wenders, « L’Eternité et Un Jour » de Theo Angelópoulos, « Pain, Tulipes et Comédie » de Silvio Soldini ou encore « La Chute » d'Oliver Hirschbiegel dans lequel il a incarné Adolf Hitler.





Date : du 14 octobre au 1er novembre à Séoul / du 1er au 9 novembre à Gwangju

Lieu : Seoul Art Cinema à Séoul / Cinema Gwangju à Gwangju