Comédie musicale familiale : « Le Rêve de Sejong Yi Do »

Une comédie musicale intitulée « Le Rêve de Sejong Yi Do » sera jouée du 2 octobre au 1er novembre au Gyeongbokgung Art Hall, situé en plein cœur de Séoul.





Ce spectacle, qui s'adresse aux familles avec des enfants, raconte de manière ludique et éducative la vie du roi Sejong le Grand qui a régné sur la péninsule coréenne au XVe siècle, et ce à travers la musique traditionnelle coréenne fusionnée à la musique d’aujourd’hui.





Le roi Sejong, né sous le nom de Yi Do, est connu pour avoir instauré le hangeul, le système d'écriture de la langue coréenne. Il s'est également intéressé aux sciences et aux arts et, durant son règne, le pays a fait de grands progrès dans ces domaines.





Date : du 2 octobre au 1er novembre 2020

Lieu : Gyeongbokgung Art Hall à Séoul