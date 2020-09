Paik Kun-woo à Suwon

Le pianiste sud-coréen Paik Kun-woo donnera un récital le 15 octobre au Centre d’arts de Gyeonggi, à Suwon. L’événement est organisé à l'occasion de la sortie de son nouvel album consacré à Robert Schumann.





Lors de ce concert, l'artiste de 74 ans interprétera une sélection des plus belles œuvres pour piano du compositeur romantique allemand, dont les Variations Abegg op.1, les Fantasiestücke op.111, l'Arabesque op.18 et les Scènes d'enfants op.15.





Né en 1946 à Séoul, Paik a fait des études à la Julliard School of Music de New York. Il est lauréat de plusieurs concours internationaux dont notamment le Concours de Naumburg et a joué avec de prestigieux orchestres à travers le monde. Ce grand maître du clavier vit en France depuis plus de 40 ans. Il a été fait Chevalier de l'ordre des arts et des lettres en 2000.





Date : le 15 octobre 2020

Lieu : Centre d’arts de Gyeonggi, à Suwon