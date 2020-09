R.O.C.K. et sa souris portable en forme d’anneau

ⓒ R.O.C.K

R.O.C.K. est une jeune entreprise sud-coréenne qui a développé une souris portable en forme d’anneau avec un capteur tactile et un capteur gyroscopique. Les souris traditionnelles sont basées sur des capteurs optiques et peuvent être utilisées sur des surfaces planes comme des tapis de souris mais pas sur du verre. Et quand on les utilise, beaucoup ressentent des douleurs au poignet.





La souris de R.O.C.K., par contre, peut se mettre sur un doigt comme une bague. Elle est donc plus facile à utiliser mais surtout elle réduit le stress sur les poignets des utilisateurs. Et cela tout en exécutant toutes les fonctions d’une souris traditionnelle telles que le clic, le double-clic, le défilement et le glisser-déposer.





L’objectif maintenant de R.O.C.K. est de familiariser la planète entière avec ce produit complément innovant.