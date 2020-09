Concurrence intense sur le marché mondial des batteries pour véhicules électriques (VE)

ⓒ YONHAP News

En parallèle à la croissance du marché des véhicules électriques (VE), celui des batteries pour véhicules électriques se développe aussi rapidement. Les batteries étant l’un des éléments clés de ces nouvelles voitures. Souvent qualifié de « deuxième semi-conducteur » ou de « moteur de croissance de la prochaine génération », ce secteur devrait grandement bénéficier de la croissance de l’industrie des véhicules électriques. Cette tendance a d’ailleurs été très bien mise en évidence lors de « Journée de la batterie » organisée par le constructeur américain Tesla le 22 septembre dernier, car la nouvelle technologie du géant américain des véhicules électriques devrait avoir un impact majeur sur les industries mondiales des batteries et de l’automobile.





En 2019, les ventes mondiales de VE ont augmenté entre 25 et 50 %, pour atteindre les 2 millions d’unités. Cette année, ce chiffre devrait passer à 3,5 à 4 millions et à 6 l’année prochaine. Cela signifie que la quantité de batteries VE va fortement grimper. Actuellement, les acheteurs de ce genre de véhicule reçoivent un soutien financier du gouvernement. Mais même sans subventions, ces cinq prochaines années, la demande en véhicules électriques devrait devenir plus importante que celle des voitures à essence. Reste à voir maintenant où vont se positionner les fabricants sud-coréens de batteries pour véhicules électriques.