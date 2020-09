ⓒ Getty Images Bank

Chaque année au 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire, les Coréens fêtent « Chuseok », l’une des fêtes traditionnelles les plus importantes du pays du Matin clair. Mais avec la pandémie du Covid-19 qui nous empêche de faire de longs trajets pour se retrouver en famille comme les années précédentes, on ressent malheureusement moins l’ambiance conviviale cette année.

A cette occasion, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir cette fête des moissons qui tombe cette année le jeudi 1er octobre.





ⓒ YONHAP News

En vue de partager l’abondance alimentaire en famille et remercier les ancêtres pour leur bénédiction, on commémore Chuseok, appelé couramment « Hangawi », qui signifie « la plus grande fête au milieu de l’automne ». Traditionnellement, en cette période de richesse alimentaire, on se retrouvait en grande famille pour s’amuser en faisant divers jeux. Parmi eux, le « ganggangsullae » qui se classe à la huitième position de l’héritage culturel intangible du pays. Il s’agit d’une danse dans laquelle les participants circulent en rond, main dans la main, en chantant, accompagnés de musique folklorique jouée avec des instruments traditionnels dont le tambour « janggu ». Ce rite saisonnier de récolte et de fertilité se pratiquait lors de la pleine lune par des femmes vêtues en habit traditionnel, le « hanbok ». Pour les hommes, il y a le « ssireum », un sport traditionnel qui se tient dans un cercle couvert de sable fin. Deux opposants qui portent chacun une culotte et une ceinture font tomber l’adversaire. Le match se termine lorsque l’un des deux touche le sable avec n’importe quelle partie de son corps excepté les pieds. Comme prix, le gagnant se voit offrir un veau ou un sachet de riz.

Si ces jeux traditionnels sont très rarement pratiqués parmi les simples citoyens de nos jours, ils sont tous les deux inscrits au Registre du patrimoine de l’Unesco.





ⓒ Getty Images Bank

Au petit matin du Chuseok, on installe une table remplie de plats préparés des premières récoltes de l’année pour rendre le culte aux ancêtres en guise de remerciement. Il y a un principe pour étaler ces différents plats. A titre d’exemple, la table doit être orientée face au Nord. La nourriture doit être placée dans un ordre particulier : le poisson à l’Est et la viande à l’Ouest, le poisson séché à gauche et la saumure du poisson à droite. Si les jujubes sont mis à l’Est, les marrons sont déposés à l’Ouest. De l’alcool et des couverts sont mis à l’Ouest pour les hommes et à l’Est pour les femmes. Les membres de la famille, en général les hommes, s’inclinent plusieurs fois devant la table en signe de respect aux ancêtres. Une fois cette cérémonie d’offrande terminée, tout le monde se rassemble pour partager ces plats préparés méticuleusement.





ⓒ KBS

Lors de Chuseok, on prépare divers mets avec les premières récoltes de l’année. Avec le riz qui vient d’être récolté, on prépare le riz cuit à la vapeur « bap », l’alcool de riz « sul » et la pâte de riz « tteok ». Le tteok appelé « songpyeon » est considéré comme le plat principal. On fait la pâte à base de riz, puis on la farcit avec divers ingrédients dont le haricot rouge, le soja, le marron et le jujube, avant de le façonner en forme de demi-lune. Bien sûr, tous les ingrédients sont issus des premières récoltes de l’année. On étale ces songpyeon sur des aiguilles de pin qui permettent de rendre le parfum et la saveur meilleurs, puis on les cuit à la vapeur. Avec les poulets élevés avec beaucoup de soin depuis le printemps, on prépare divers plats dont le « dakjjim ». Il s’agit d’un poulet garni de divers légumes et de fruits de mer qui est cuit à feu doux durant longtemps. A ne pas manquer bien sûr les galettes « jeon » faites à base de poisson, de légumes et de fruits de mer.





Nous vous proposons de faire un vœu à la vue de la pleine lune censée être la plus grande et voyante à l’occasion de Chuseok !