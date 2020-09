Nom complet : Hwang Kwang-hee

Date de naissance : le 25 août 1988

Début : 2010





Kwang-hee, de son nom complet Hwang Kwang-hee, est un chanteur, acteur et animateur de télévision sud-coréen. Né en 1988 à Paju, dans la province de Gyeonggi, il a fait ses débuts en 2010 en tant que membre du boys band ZE:A, composé de neuf jeunes garçons.





Parallèlement à ses activités de chanteur, Kwang-hee a participé à de nombreuses émissions de variété, ce qui lui a permis de se faire connaître auprès du grand public. Notamment, il a participé en 2012 à l'émission « We Got Married », diffusée sur la chaîne MBC, dans laquelle il a formé un faux couple avec Sunhwa, membre du groupe féminin Secret. Entre 2015 et 2017, il a été membre du casting de l'émission de variété populaire de MBC, « Infinite Challenge ». Il a également été le présentateur de l'émission « The Best Cooking Secrets » sur EBS. Entre temps, le groupe ZE:A ne s’est pas dissolu mais est resté en pause.





Après son service militaire, entre mars 2017 et décembre 2018, il a repris ses activités dans le monde du divertissement. Depuis 2019, il est l'un des co-animateurs de « Weekly Idol » sur MBC Every 1. En 2020, il a fait des apparitions irrégulières dans « Hangout with Yoo » sur MBC.





Nativity (ZE:A / single album, 2010)

Lovability (ZE:A / album, 2011)

Spectacular (ZE:A / album, 2012)