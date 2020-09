Nom réel : Park Yeon-ah

Date de naissance : le 8 octobre 1994

Début : 2018





Yoyomi, de son vrai nom Park Yeon-ah, est une chanteuse sud-coréenne. Née en 1994 à Cheongju dans la province de Chungcheong du Nord, elle a fait ses débuts en 2018 en sortant son premier mini-album « First Story », contenant le single intitulé « What’s That Guy ».





Elle s’est fait connaître notamment en publiant sur YouTube des reprises au style trot des tubes de la chanteuse Hye Euni, vedette des années 70 et 80, comme « You may not know », « Third Han River Bridge » ou encore « Dawn Rain ».





Surnommée la « fée du trot », Yoyomi est appréciée par ses fans pour sa voix claire et pétillante. Aujourd’hui, elle continue d’élargir son champ d’activités. Elle multiplie les apparitions dans des émissions de variété et joue dans des feuilletons et dans des publicités télévisées.





First Story (mini-album, février 2018)