ⓒ Getty Images Bank

Songpyeon, le mets traditionnel de la fête des récoltes





L’un des moments de l’année que les Coréens attendent avec impatience, c’est Chuseok, la fête des moissons et de la pleine lune. En coréen, elle porte aussi le nom de « Hangawi », et a lieu le 15ème

jour du 8ème mois selon le calendrier lunaire. Les congés s’étendent de la veille au lendemain de Chuseok.





ⓒ YONHAP News

Comment parler de Chuseok, sans parler d’un mets indispensable et inhérent à cette célébration ? Il est petit, coloré, tendre, et surtout dégusté par la quasi-totalité de la population en cette période de l’année, faisant le bonheur des maisons de pâtes de riz. En effet, le songpyeon, notre héros du jour, est une pâte de riz en forme de demi-lune fourrée de divers ingrédients.

On dit des femmes qui confectionnent de très beaux songpyeons qu’elles auront de très jolies filles.

De nombreuses vidéos vous sont proposées sur internet pour une confection réussie de songpyeons fourrés aux graines de sésame sucrées, mais voici notre explication simplifiée de sa recette.





Ingrédients :

• Poudre de riz court (surtout pas de riz gluant)

• Colorant alimentaire si vous n’avez pas d’armoise ou de citrouille pour la coloration

• Graines de sésame légèrement passées au mixeur puis sucrées au miel, mais pas trop





ⓒ Getty Images Bank

Préparation :

1. Faites bouillir de l’eau.

2. Ajoutez-la à la poudre de riz petit à petit, en pétrissant jusqu’à ce que la pâte soit douce et tendre.

3. Si vous n’avez qu’un colorant, divisez votre pâte en deux. L’une restera blanche, l’autre sera colorée.

4. Préparez des petites boules de pâte de riz d’une taille légèrement supérieure à un œuf de caille.

5. Prenez une boule du bout des doigts et avec vos pouces, creusez un puit en son centre.

6. Placez une demi-cuillère à café de graines de sésame sucrées et refermez bien hermétiquement les bords.

7. Placez la pâte dans la paume de votre main et refermez le poing fermement.

8. Roulez-la pour qu’elle devienne lisse et ovale, puis formez une demi-lune en pinçant les deux extrémités et, d’un bout à l’autre, pincez la pâte entre votre index et votre pouce.

9. Faites bouillir de l’eau à grand feu avec le plat destiné à la cuisson vapeur nappé d’un tissu.

10. Une fois l’eau en ébullition, placez vos songpyeons sur le tissu, sans qu’ils ne se touchent, refermez le plat et laissez la vapeur agir 20 minutes.

11. Attendez qu’ils refroidissent un peu et de vos mains badigeonnées d’huile de sésame, frottez les songpyeons afin de les recouvrir d’huile.





ⓒ KBS WORLD Radio

Voilà ! Votre mets représentatif de Chuseok est prêt et vous pouvez les consommer sans plus attendre.

Bonne fête des moissons et bonne dégustation !