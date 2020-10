Le NABO prévoit une croissance plus modérée pour la Corée du Sud

ⓒYONHAP News

L’Office du budget de l’Assemblée nationale (NABO) a publié mercredi ses perspectives économiques pour 2021 et à moyen terme. Selon ces chiffres, le PIB réel de la Corée du Sud devrait enregistrer un recul de 1,6 % cette année. Mais elle pourrait sortir progressivement de l’emprise de la pandémie du COVID-19 pour connaître un rebond de 2,3 % l’an prochain. Ensuite, sa croissance devrait atteindre un pic à 2,8 % en 2022 avant de ralentir peu à peu. Quant à la croissance potentielle, elle est estimée en moyenne à 2 % par an pour la période de 2020 à 2024, soit une contraction de 0,6 point par rapport aux cinq années précédentes. En ce qui concerne la contribution à la croissance du PIB, le rapport table sur une hausse des dépenses publiques et des investissements dans les équipements mais une baisse de la consommation des ménages et des investissements dans le BTP. Le PIB par habitant est évalué à 30 582 dollars pour 2020, et à 32 023 dollars pour l’année prochaine.





Le NABO mise ainsi sur un chiffre moins avantageux pour l’économie sud-coréenne en 2020 que ceux avancés par d’autres organismes. C’est Standard & Poor’s (S&P) qui s’est montré le plus optimiste dans son rapport publié le 24 septembre. Selon l’agence internationale de notation financière, même si la crise du nouveau coronavirus n’est pas encore terminée, son impact économique semble avoir atteint un pic. Ainsi, elle s’attend à ce que la région Asie-Pacifique renoue, l’an prochain, avec une croissance de 6,9 %, ce qui sera bénéfique aussi à l’économie sud-coréenne. Elle a donc relevé ses prévisions de croissance de -1,5 % à -0,9 % pour le pays du Matin clair. La Banque de Corée (BOK) et l’Institut de développement de Corée (KDI) avancent, de leur côté, respectivement -1,3 % et -1,1 %, tandis que l’OCDE table sur une décroissance de 1 %. Cependant, ces organismes pourraient revoir à la hausse leurs prévisions, parce que le choc pandémique est en train de s’atténuer.





Toutefois, la précaution est de mise, car l’évolution du COVID-19 reste toujours imprévisible. Avec l’arrivée de l’hiver dans l’hémisphère Nord, le village planétaire redoute une seconde vague de contagions. D’ailleurs, la Corée du Sud n’arrive pas à juguler l’épidémie. Ainsi, elle risque de compter plus d’« entreprises zombies », c’est-à-dire des firmes défaillantes mais artificiellement maintenues en vie, et voir leur bulle financière éclater d’un coup. Le pire scénario prévoit une dégringolade à -4,5 % pour la croissance sud-coréenne. La BOK a estimé seulement à 5 % cette probabilité, sans démentir pour autant un tel risque grandissant.