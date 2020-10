« Tracer des lignes » de Lee Eun-hee

ⓒ Getty Images Bank

Je me suis concentrée sur mon dessin pour oublier ce qui s’était passé sur le chemin de l’école. Je ne devais pas rater le rayon du soleil de 9h 20 du matin. La lumière de 9h 20 à 9h 50 rendait les bords des formes larges et transparentes. J’essayais de capter naturellement ce moment où ils se dissipent et transparaissent.





등굣길을 잊기 위해 나는 그림에 집중했다.

오전 9시 20분의 빛을 놓치면 안 되었다.

9시 20분에서 50분까지의 빛은

형태의 가장자리를 넓고 투명하게 만드는데,

서서히 엷어졌다가 투명해지는 그 지점을

자연스럽게 그려내는 것이 목표였다.









Cette nouvelle relate l’histoire d’une lycéenne, Ji-su. Son passe-temps favori consiste à représenter le monde dans lequel elle vit à travers la peinture.









* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l’université nationale de Séoul

Cette adolescente est très sensible aux objets qui l’entourent. Elle observe attentivement les autres avec perspicacité comme si elle voyait à travers eux, sans pourtant jamais intervenir. Elle dessine pour ne pas révéler ce qu’elle voit. La nouvelle s’intitule d’ailleurs « Tracer des lignes ». Les lignes lui permettent d’exprimer la nature même de ces objets. Ses dessins ne se contentent pas seulement de copier l’apparence des objets, mais les pénètrent pour décrire ce qui se trouve à l’intérieur.









J’ai commencé à dessiner des lignes très lentement. Plusieurs touches ont produit des ombres enneigées et des lignes qui paraissaient pousser des soupirs.

J’ai empilé les lignes du bas vers le haut. C’était comme collecter des lignes pour construire des couches et des faces sur une feuille blanche. Etrangement, certaines d’entre elles étaient dodues et pâles alors que d’autres ressemblaient à des bras ouverts.

Mes camarades de classe se montraient déconcertés devant mon dessin et m’ont demandé : « Pourquoi traces-tu des lignes ? C’est pour les débutants. » J’ai répondu que je voulais donner cette collection de lignes à quelqu’un. J’espère que quelqu’un a compris.





나는 아주 천천히 선을 그어 그림을 그렸다.

여러 번 덧대어 긋자 눈을 맞은 듯 음영이 지고

한숨이 나오는 선들이 생겨났다.





나는 그림의 바닥부터 맨위까지 선이 쌓이게 놓아두었다.

결이 되고 면이 되도록 빈 종이에 선을 모으는 기분이었다.

신기하게도 어떤 선은 포동하고 뽀얀 빛을 지녔다.

손끝부터 어깨를 지나 반대편 손끝까지인 것처럼

어떤 것은 벌린 팔을 닮아 보였다.





우리반 아이들은 그림을 보고 의아해했다.

너 왜 선긋기 해? 미술 처음 하는 사람이나 하는 거잖아?

나는 이렇게 가득 모아서 주고 싶은 사람이 있다고 대답했다.

누군가 알아들었을지 모르는 일이었다.









Auteur :

Lee Eun-hee est née en 1979 à Séoul. Elle fait ses débuts en tant qu’écrivaine professionnelle en remportant, en 2015, les concours de jeunes talents littéraires organisés par le quotidien Seoul et le quotidien Segye.