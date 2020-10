Chuseok à la maison, telle est la question

ⓒ YONHAP News

Cette semaine, on vous emmène faire un tour du côté de la fête traditionnelle de Chuseok ! COVID-19 oblige, cet évènement tant attendu a subi quelques changements majeurs sur la forme de sa célébration.





ⓒ YONHAP News

Plus de deux semaines avant le début des festivités, le gouvernement a exhorté ses concitoyens à rester chez eux pendant les vacances, par crainte d’une nouvelle flambée des contaminations, comme lors des week-ends prolongés aux mois de mai et d'août derniers. Mais alors, comment célébrer tout en respectant les consignes du gouvernement ?





ⓒ Getty Images Bank

Avec tant de gens qui prévoient de rester à la maison pour Chuseok, ceux qui aiment respecter les traditions et préfèrent passer leurs vacances en famille ont décidé de transformer la célébration de cette année en un rassemblement « sans contact ».





ⓒ YONHAP News

Certains ont décidé de rencontrer les membres de leur famille via un chat vidéo ou une vidéoconférence par des services en ligne tels que Zoom. Il existe même des services pour visiter et entretenir les tombes de ses aïeux, et tout ça, en ligne !





ⓒ YONHAP News





Sachez qu’en Corée du Sud, si le culte des ancêtres a du plomb dans l’aile, la tradition des congés payés de plus de cinq jours est carrément sacrée. Bien que Chuseok ait conservé son statut de l'une des plus importantes fêtes du pays, les anciennes traditions sont lentement remplacées par de brefs repas, des réunions tranquilles et même des voyages à l'étranger.





ⓒ YONHAP News