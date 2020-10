BTS est le mieux reconnu des boys band sud-coréens pour septembre

ⓒ Big Hit Entertainment

Les Bangtan Boys nous rendent heureux à travers leur musique de plus en plus écoutée au-delà des frontières sud-coréennes. Depuis la sortie de leur nouveau single « Dynamite », ils sont sur toutes les lèvres, ici comme ailleurs.





En effet, le septuor a été le boys band de k-pop le mieux reconnu pour le mois de septembre. D’après l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée, qui a examiné plus de 48,9 millions de données du 11 août au 11 septembre, BTS arrive en tête, loin devant ses confrères.





Les mots-clés qui ont été le plus associés au groupe durant le mois dernier étaient Billboard, Dynamite et YouTube. Les deux prochaines places du classement de la reconnaissance publique sont occupées, dans l’ordre, par Exo et Seventeen.