Shin Min-a, renarde des écrans sud-coréens

L'actrice Shin Min-a est de retour avec un film aquatique « Diva ». Devenue une star populaire locale depuis son rôle de renarde dans le sitcom « My Girl Friend is a Gumiho », elle est connue internationalement grâce à son rôle dans « A Bittersweet Life » de Kim Jee-woon en 2005 aux côtés de Lee Byung-hun. Elle a défrayé la chronique, depuis, par sa relation sentimentale avec l'acteur star Kim Woo-bin, héros de la comédie « Twenty » en 2015.





* Top-modèle

Soyons clair, Shin Min-a est avant tout une top-modèle qui poursuit une carrière sans accroc depuis 1998. D'abord dans le magazine « Kiki », puis pour la marque Giordano et la marque américaine Rag and Bone en passant par le magazine « Elle Korea ». Elle a même joué les guides touristiques pour le chaîne O'Live, et publié un livre sur le sujet intitulé « Shin Min-a French Diary ». Si cela a des avantages, comme celui d'être demandée pour le grand et le petit écrans, cela a aussi des désavantages. Comme d'autres top-modèles de sa génération tels que Hyun Bin ou So Ji-sub, Shin Min-a doit faire attention à ne pas froisser son image aux yeux des publicitaires lorsqu'elle joue dans les films ou sitcoms. On se souviens du récent « Beautiful Days » de Yun Jero, dans lequel l'actrice Lee Na-young, censée incarner une pauvre sino-nord-Coréenne, s'affiche avec tous les maquillages et coiffures de la mode actuelle. Les apparitions de Shin sur les écrans sont donc très calculées et limitées.





* Débuts entre grand et petit écran

C'est en 2001 que Shin Min-a fait ses débuts modestes pour un petit rôle dans la série « Beautiful Days » avec Lee Byung-hun. Après des rôles dans des clips vidéos pour des groupes de k-pop (notamment, g.o.d), elle incarne la maîtresse d'un chef de gang pour un rôle plus consistant dans le célèbre succès du film noir « A Bittersweet Life » de Kim Jee-woon en 2005. C'est encore Lee Byung-hun qui incarne le tueur qui tombe amoureux de la maîtresse de son boss, alias Shin Min-a. Elle enchaîne à la fois à la télévision et au cinéma. Sur le grand écran, c'est la comédie « The Beauty and the Beast » aux côtés de l'acteur montant de l'époque Ryoo Seung-bum. Le film est un succès. Sur le petit écran, la jeune femme est dans la série « A Love to Kill » pour KBS 2. Alors qu'avec son minois souriant et enfantin, on la croit au top d'une carrière d'actrice, cette dernière de décolle pas vraiment.





* A la recherche d'un vrai rôle

Comme pour beaucoup de top-modèles qui hésitent entre actorat et mannequinat, Shin n'a que des rôles mineurs à interpréter même si c'est parfois le premier rôle féminin. « The Devil » en 2007 est un échec tout comme la comédie « Mighty Princess » la même année. C'est aussi le cas de la comédie musicale « Go Go 70's » en 2008 malgré un gros battage médiatique qui laissa penser le contraire. C'est la télévision qui va lui donner un coup de pouce avec le succès de la série « My Girl Friend is a Gumiho » (« Ma petite-amie est un renard à neuf queue ») en 2010 pour SBS. Elle interprète une nouvelle variation comique de la légende traditionnelle avec une renarde tentant de devenir humaine sous les formes aguichantes d'une jeune femme. Côté cinéma, Shin s'aventure dans des films indépendants comme « The Naked Kitchen » produit par Min Kyu-dong et passé inaperçu. Ce sera aussi le cas du mélo féministe « Sisters on the Road » réalisé par Boo Ji-young et Myung Films qui auront un succès important (mais sans Shin Min-a) pour le film de critique sociale « Cart » en 2014. Cette année-là, Shin tente à nouveau le « Arthouse » comme disent les anglo-saxons avec le film « Gyeongju » de Zhang Lu avec Park Hae-il. Cette amourette prétexte à la visite guidée de l'ancienne capitale du royaume de Silla, fait le tour des festivals grâce à l'entregent du réalisateur sino-coréen, mais est un échec.





* Le retour ?

Shin Min-a a connu quelques succès récents en séries TV : « Oh, My Venus » en 2015, avec So Jin-sob pour KBS 2, puis la romance « Tomorrow with you » avec Lee Je-hoon en 2017 pour TvN et la série politique « Chief of Staff » un soap d'un autre niveau où elle tient le crachoir à la star Lee Jung-jae. Bref, c'est au cinéma que Shin reste à la recherche d'un vrai rôle concluant. Après l'échec du remake « My Love, My Bride » en 2014, elle n'y a plus rien tourné. « Diva » et ses nageuses top-modèles va peut-être changer la donne.