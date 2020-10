« Immortal Songs : Singing the Legend », épisode consacré à Gang Jin et Jin Sung

« Immortal Songs : Singing the Legend » est une émission de divertissement diffusée le samedi soir sur la chaîne KBS2TV. Récemment, non pas une mais deux personnalités du monde du trot ont été mises à l’honneur : Gang Jin et Jin Sung. Afin de reprendre leurs meilleurs tubes, six interprètes de trot de différentes générations y ont été invités.





Pour rappel, Gang Jin, qui a lancé sa carrière musicale en 1986, est très connu pour son hit « La guêpe », extrait de son cinquième album sorti en 2005. Quand à Jing Sung, il a fait ses débuts en 1994. C’est en 2005 qu’il s’est faire connaître auprès du grand public grâce à « Ne me tacle pas ».