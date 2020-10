Les jours fériés en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

En Corée du Sud, les congés annuels de Chuseok, la fête des récoltes, ont débuté hier pour s’achever dimanche. Un événement célébré également de l’autre côté de la frontière, sans grands départs en vacances toutefois, les nord-Coréens ne bénéficiant que d’une seule journée chômée. Comment se déroulent les fêtes traditionnelles au nord du 38e parallèle ?





« Les premiers congés correspondent à des journées de célébration nationale marquant le développement et la prospérité de la Corée du Nord, comme l'anniversaire du fondateur de la nation, Kim Il-sung, le 15 avril. Le deuxième type de fêtes concerne certains événements à caractère économique ou social, notamment le Mouvement d'indépendance du 1er mars contre le joug colonial nippon. Troisième type de congés : les journées internationales liées à la classe ouvrière, dont la fête du travail, le 1er mai. Par ailleurs, on trouve les fêtes traditionnelles coréennes comme Seollal, le Nouvel an lunaire, mais aussi Hansik, Dano et Chuseok », nous explique Bong Young-shik, professeur à l'Institut pour la réunification au sein de l’université Yonsei à Séoul.