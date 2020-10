Hyukoh organise son concert en octobre

Date : du 16 au 18 octobre 2020

Lieu : Bluesquare Imarket Hall à Séoul





Hyukoh, qui a dû annuler sa tournée mondiale suite à l’épidémie du nouveau coronavirus, vient d’annoncer une bonne nouvelle ! Le quartet, qui a fait ses débuts en 2014, va organiser un concert du 16 au 18 octobre au Bluesquare Imarket Hall à Séoul.





A noter que le groupe est composé de Oh Hyuk, Im Dong-gun, Lim Hyun-jae et Lee In-woo, Rappelons aussi que sa tournée mondiale lancée après le concert à Séoul en février dernier était censé se dérouler dans 42 pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord.





Même si ses fans étrangers doivent encore patienter, ceux qui se trouvent dans le pays du Matin clair pourront le retrouver sur scène durant trois jours. La billetterie en ligne est ouverte depuis le 17 septembre sur le site de vente en ligne Interpark.