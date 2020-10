Le « Prism Break » se tiendra le 6 novembre

Date : le 6 novembre 2020

Lieu : Prism Hall à Séoul





Voici une excellente nouvelle pour les passionnés de musique indépendante ! Deux groupes indés seront réunis dans le cadre du « Prism Break » qui se tiendra le 6 novembre au Prism Hall, situé dans la capitale sud-coréenne.





Le premier groupe est « Old man and woman riding Stellar », qui signifie « un homme et une femme âgés conduisent la Stellar ». Stellar est un modèle de voiture des années 80. Il s’agit d’un trio mixte qui a fait ses débuts officiels en 2007, publiant son premier album « Nous sommes propres ».





Le deuxième groupe est tout aussi original. Appelé « Chudahye Chagis », ce quartet mixte est représenté par la chanteuse de musique traditionnelle coréenne Chu Da-hye.