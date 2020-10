Les pays de l’Indochine misent sur les fêtes ancestrales pour relancer le tourisme

ⓒ Getty Images Bank

A l’ère du nouveau coronavirus, les pays de l’Indochine tentent de donner un coup de pouce au secteur du tourisme en profitant des fêtes traditionnelles.





La Thaïlande, le Cambodge et la Birmanie fêtent leur Nouvel an au mois d’avril, mais avec la propagation du COVID-19, ces vacances ancestrales ne se sont pas déroulées comme prévu.





La Thaïlande a reporté la fête Songkran, du 4 au 7 septembre dernier, et le Cambodge a mis en place les vacances de Chaul Chnam entre le 16 et le 20 du même mois. Si ces deux pays ont organisé ces jours fériés même avec quelques mois de retard, c’est avant tout pour doper le tourisme durement touché par l’épidémie virale. Par conséquent, leur économie a pu reprendre leur souffle grâce aux dépenses et aux voyages locaux des habitants.





Quant à la Birmanie, elle entendait célébrer son Jour de l’an, comme ses pays voisins, au deuxième semestre de l’année, mais a dû renoncer à son plan face à la flambée des infections depuis un mois.