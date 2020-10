Concert du guitariste Park Ju-won

Le guitariste et compositeur sud-coréen Park Ju-won donnera un concert le 25 octobre au Lotte Concert Hall, situé dans le sud-est de Séoul. Cet événement est spécialement organisé pour fêter les 10 ans de carrière de l'artiste.





Lors de ce concert, il sera accompagné d'un ensemble à cordes composé de 20 musiciens pour interpréter les œuvres les plus connues de son répertoire dont « The Fiesta of Sadness », « Seoul Bolero » ou encore « The Last Rumba ». Le chanteur populaire Choi Baek-ho, la chanteuse de jazz Malo et la bandonéoniste Koh Sang-ji seront les invités spéciaux de ce concert.





Né en 1980 à Séoul, Park s'est initié à la guitare classique à l'âge de neuf ans. Il s'est passionné pour différents styles musicaux comme le jazz et le rock. Il a sorti six albums au total, dont le premier intitulé « Time of Gypsy », publié en 2009.





Date : le 25 octobre 2020

Lieu : Lotte Concert Hall à Séoul