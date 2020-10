BlockXen, un développeur sud-coréen d’un nouvel appareil pour jeux portable

ⓒ BLOCKXEN

Le marché des jeux a longtemps été dominé par les jeux PC et mobiles. Mais ces derniers temps les jeux sur console et dans le cloud connaissent une croissance rapide, conséquence de la culture du sans contact provoquée par la pandémie de COVID-19 et des changements qui se sont opérés dans l’environnement informatique. Et ces derniers temps, ;a « distanciation sociale » devenant la norme, le nombre de personnes à la recherche de jeux sur console a fortement augmenté.





ⓒ BLOCKXEN

Et c’est en anticipant ce phénomène, il y a deux ans, que la petite startup sud-coréenne BlockXen a décidé de développer une console utilisant le streaming cloud. Cette console permet de jouer à des jeux dont les données sont stockées dans un espace virtuel. Mais BlockXen n’est pas le seul à avoir misé sur cette technologie. Depuis peu les trois grands opérateurs de téléphonie mobile du pays considèrent les jeux basés sur le cloud comme les « contenus tueurs » de l’ère 5G.