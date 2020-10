Le marché des citrons

ⓒ Getty Images Bank

L’expression « marché des citrons » de l’anglais ‘Market for Lemons’ fait référence à un marché où les produits de bonne qualité se vendent mais pas ceux de mauvaise ou moins bonne qualité pour la simple et bonne raison que les vendeurs ont plus d’informations que les acheteurs sur ces derniers produits. Cette expression est associée à la caractéristique du citron, qui est trop acide pour être mangé.





Le marché du citron se forme en fait quand on est en présence d’une asymétrie d’informations, où un seul côté dispose d’informations suffisantes et l’autre subit en quelque sorte des pertes ou est désavantagé.





Quand les vendeurs et les consommateurs connaissent correctement les biens ou les services, leur qualité est maintenue et les prix restent bas. Mais si seuls les vendeurs ont des informations sur certains produits ou certains services, les consommateurs peuvent se voir vendre des produits de mauvaise qualité à des prix élevés. Sur le marché du citron, ce sont surtout les consommateurs qui sont désavantagés.





Un marché typique de ce style est celui des voitures d’occasion, où les vendeurs ont beaucoup d’informations sur les voitures qu’ils vendent, contrairement aux consommateurs. Et en raison du manque d’informations, les consommateurs peuvent acheter des véhicules qui semblent tout à fait corrects de l’extérieur mais qui présentent en fait de nombreux défauts à l’intérieur.





Contrairement au marché du citron, le « marché de la pêche » est le lieu d’échange de biens et de services de haute qualité.