Election présidentielle américaine et environnement commercial de la Corée du Sud

Plus que 30 jours avant l’élection présidentielle américaine, une élection qui aura un impact important non seulement aux États-Unis, mais aussi sur le reste du monde. Cette année, la course à la Maison blanche est – comme vous le savez - disputée entre l’actuel président Donald Trump et l’ancien vice-président de Barack Obama Joe Biden. Mais quel que soit le nom du vainqueur le mois prochain, Washington devrait renforcer sa politique pour garder la Chine sous contrôle et poursuivre ses propres intérêts. Autrement dit, même si l’ancien vice-président remporte la course, les États-Unis devraient garder leur politique commerciale actuelle intacte et demander à leurs alliés de renforcer la coopération avec eux pour tenir la Chine en échec.





Les frictions commerciales devraient donc continuer, au pire s’intensifier. Dans ce schéma, la Corée du Sud doit trouver un moyen de survivre. Biden appelle à délocaliser les chaînes d’approvisionnement à l’étranger des entreprises américaines aux États-Unis. Trump a aussi souligné la nécessité de le faire. Si les États-Unis adoptent donc une politique de relocalisation de leur chaîne d’approvisionnement, les entreprises sud-coréennes qui dépendent fortement de la Chine vont devoir passer en revue en profondeur leurs stratégies. Elles vont aussi devoir diversifier leurs partenaires commerciaux et renforcer leur coopération avec de nombreux autres pays, en plus de la Chine.