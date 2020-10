« L’adorable vie amoureuse de ma copine » de Yun Young-su

ⓒ Getty Images Bank

Je me suis dirigé vers l’entrepôt avec mon café. Je pouvais facilement boire du café dans mon bureau, mais je préférais simplement en prendre une tasse relaxante à côté de ces deux femmes. Même si nous ne pourrions plus prendre notre pause-café du matin à trois, Icheondaek et moi n’avions aucune raison de nous plaindre si Yang-mi trouvait un homme décent et l’épousait.

Elle a eu une vie difficile. Depuis qu’elle a terminé ses études secondaires, elle a dû travailler dur pendant près de vingt ans pour payer les frais de scolarité de ses frères et sœurs, pour nourrir sa famille. Il était temps pour elle de ne penser qu’à elle-même.





나는 커피를 든 채 창고로 향했다.

커피야 사실 내가 근무하는 창고 사무실에도 얼마든지 있다.

단지 두 여자와 함께 하는 느긋한 아침커피가 좋았을 뿐이다.

아침 커피 시간이 없어지더라도

양미가 좋은 남자를 만나 결혼한다면

나나 이천댁이나 불만이 있을 리 없다.

양미는 그동안 고생을 너무 많이 했다.

여고를 졸업하고부터 근 20년동안 그야말로 몸을 바쳐

동생들 학비에 가족들의 생계를 책임져왔다.

이제라도 제 살 궁리를 하는 것은 당연하지 않은가.









Dans cette nouvelle figurent trois personnages principaux, à savoir une femme d’âge moyen communément appelée Icheondaek, littéralement « dame originaire d’Icheon », Hyeon-su, également connu sous le surnom de « Papa d’Odong », et Yang-mi. Ils sont tous employés du supermarché situé en sous-sol d’un centre commercial. Icheondaek travaille dans la section des plats d’accompagnements et Yang-mi s’occupe du stand de poulet frit. Quant à Hyeon-su, notre narrateur, il dirige l’équipe d’emballage dans l’entrepôt.

Les trois prennent tous les jours leur petit déjeuner ensemble, mais Yang-mi, déterminée à perdre du poids, saute le repas depuis quatre jours maintenant, ce qui irrite Icheondaek.









« Je lui ai même dit bonjour. Elle avait l’air embarrassé. Elle a rapidement soufflé les bougies et remis le gâteau dans la boîte avant de partir. N’est-ce pas bizarre ? Seule dans un parc, avec le gâteau... »

J’ai lancé un regard furieux à Cho. En même temps, j’ai pensé à ce qu’Icheondaek m’avait dit l’autre jour.

« Quelque chose ne va pas avec Yang-mi. Elle parle toute seule, et parfois, elle rit comme si quelqu’un la chatouillait alors qu’il n’y a personne à côté d’elle ! L’autre jour, elle regardait sous la machine à frire comme si elle bavardait avec quelqu’un... J’ai même vérifié s’il y avait vraiment quelqu’un pendant qu’elle est allée aux toilettes. Est-ce qu’elle voit des choses parce qu’elle est trop affamée ? »





“아, 손양미씨한테 인사도 한 걸요~

영 어색해하더라고요. 얼른 촛불을 끄고 상자에다 케이크를 넣더니 가버렸어요.

희한하죠? 세상에 누가 공원에서 혼자....”





조 군에게 눈을 부라리면서도 나는 한편으로 이천댁의 말을 떠올렸다.





“아무래도 양미가 이상하다니까. 혼잣말하는 건 보통이야.

어떤 때는 혼자 몸을 배배 틀면서 웃기도 하거든.

누가 옆에서 간질이기라도 하는 것처럼.

치킨 기계 밑을 내려다보며 누구랑 시시덕거리기도 하고.

오죽하면 내가, 양미 화장실 간 사이에 기계밑을 들여다보았겠어.

양미 걔 너무 안 먹어서 헛것이 뵈는 거 아냐?”









Yun Young-su est née en 1952 à Séoul. Elle fait ses débuts en tant qu’écrivaine avec la publication de sa nouvelle « Observation écologique » en 1990 dans la revue Hyundae Soseol ou Roman moderne.